Задержание украинца в Албании: посольство выясняет у албанских правоохранителей обстоятельства

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«20 августа на территории военного завода города Грамши в Албании была задержана группа лиц, в состав которой входил гражданин Украины. Украинское посольство уже взаимодействует с албанскими правоохранителями для выяснения обстоятельств задержания. Наш консул также запросил разрешение на посещение украинца», - сообщил Николенко.

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Министерство обороны Албании сообщило, что двое россиян и один украинец пытались проникнуть на военный завод Gramsh, расположенный примерно в 80 километрах к югу от столицы Тираны. Во время их задержания были ранены двое солдат.