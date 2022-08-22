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Задержание украинца в Албании: посольство выясняет у албанских правоохранителей обстоятельства

Киев • УНН

 • 139819 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Украинское посольство взаимодействует с албанскими правоохранителями для выяснения обстоятельств задержания украинца на территории военного завода в Албании. Консул также запросил разрешение на посещение украинца. Об этом журналисту УНН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Задержание украинца в Албании: посольство выясняет у албанских правоохранителей обстоятельства

Цитата

«20 августа на территории военного завода города Грамши в Албании была задержана группа лиц, в состав которой входил гражданин Украины. Украинское посольство уже взаимодействует с албанскими правоохранителями для выяснения обстоятельств задержания. Наш консул также запросил разрешение на посещение украинца», - сообщил Николенко.

Дополнение

Министерство обороны Албании сообщило, что двое россиян и один украинец пытались проникнуть на военный завод Gramsh, расположенный примерно в 80 километрах к югу от столицы Тираны. Во время их задержания были ранены двое солдат.

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