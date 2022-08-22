Затримання українця в Албанії: посольство з'ясовує в албанських правоохоронців обставини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Українське посольство взаємодіє з албанськими правоохоронцями задля з‘ясування обставин затримання українця на території військового заводу в Албанії. Консул також запросив дозвіл на відвідання українця. Про це журналісту УНН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
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«20 серпня на території військового заводу міста Грамши в Албанії була затримана група осіб, до складу якої входив громадянин України. Українське посольство вже взаємодіє з албанськими правоохоронцями задля з‘ясування обставин затримання. Наш консул також запросив дозвіл на відвідання українця», - повідомив Ніколенка.
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Міністерство оборони Албанії повідомило, що двоє росіян і один українець намагалися проникнути на військовий завод Gramsh, розташований приблизно за 80 кілометрів на південь від столиці Тирани. Під час їхнього затримання було поранено двох солдатів.