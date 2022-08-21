В Албанії затримали двох росіян та українця, які намагалися проникнути на військовий завод – Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Міністерство оборони Албанії повідомило, що двоє росіян і один українець намагалися проникнути на військовий завод Gramsh, розташований приблизно за 80 кілометрів на південь від столиці Тирани. Під час їхнього затримання було поранено двох солдатів, пише УНН із посиланням на Reuters.
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"Троє громадян з паспортами росії та України намагалися потрапити на територію підприємства. Офіцери, які охороняли завод, негайно відреагували, але під час спроби зупинити трьох іноземців двоє наших військовослужбовців дістали поранення", – зазначили у Міноборони Албанії.
Деталі
У відомстві повідомили, що військові перебувають у стабільному стані.
За даними Міноборони, один із затриманих – 24-річний громадянин росії. Він намагався сфотографувати завод Gramsh. Повідомляється, що чоловік використав "неопаралізуючий спрей" проти солдатів, коли намагався втекти після того, як його зупинила охорона.
Двоє інших, 33-річна росіянка та 25-річний українець, також були затримані неподалік. Цих трьох осіб підозрюють у шпигунстві.
Додамо
Військовий завод Gramsh відкрився в 1962 році. До 1990-го там виробляли автомати АК-47 (автомат Калашникова). Потім завод зупинив виробництво та почав розбирати старі автомати Калашнікова, а також іншу стрілецьку зброю.
Нагадаємо
У червні розвідка Нідерландів викрила російського шпигуна, який намагався пройти стажування у Міжнародному кримінальному суді.