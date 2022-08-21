В Албании задержали двух россиян и украинца, которые пытались проникнуть на военный завод – Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Министерство обороны Албании сообщило, что двое россиян и один украинец пытались проникнуть на военный завод Gramsh, расположенный примерно в 80 километрах к югу от столицы Тираны. Во время их задержания были ранены двое солдат, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Три гражданина с паспортами россии и Украины пытались попасть на территорию предприятия. Офицеры, охранявшие завод, немедленно отреагировали, но при попытке остановить трех иностранцев двое наших военнослужащих получили ранения", – отметили в Минобороны Албании.
Детали
В ведомстве сообщили, что военные находятся в стабильном состоянии.
По данным Минобороны, один из задержанных – 24-летний гражданин россии. Он пытался сфотографировать завод Gramsh. Сообщается, что мужчина использовал "неопарализующий спрей" против солдат, когда пытался скрыться после того, как его остановила охрана.
Двое других, 33-летняя россиянка и 25-летний украинец, также были задержаны неподалеку. Этих троих человек подозревают в шпионаже.
Добавим
Военный завод Gramsh открылся в 1962 году. До 1990 года там производили автоматы АК-47 (автомат Калашникова). Потом завод остановил производство и начал разбирать старые автоматы Калашникова, а также другое стрелковое оружие.
Напомним
В июне разведка Нидерландов разоблачила российского шпиона, который пытался пройти стажировку в Международном уголовном суде.