Розвідка Нідерландів: російський шпигун намагався пройти стажування в Міжнародному кримінальному суді

Цитата

"Сергій Володимирович Черкасов створив ретельно продуману легенду, засновану кілька років тому, щоб спробувати в'їхати до Нідерландів як громадянин Бразилії для проходження стажування в ICC у Гаазі у квітні", повідомив Reuters голова агентства.

"Це була довгострокова, багаторічна операція ГРУ, яка коштувала багато часу, енергії та грошей", - додав голава голландської розвідки Ерік Акербум.

Деталі

У заяві Служби загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD) йдеться, що чоловіка, відомого під псевдонімом Віктора Мюллера Феррейра, арештували в аеропорту Нідерландів. Він був оголошений "небажаним" іноземцем і відправлений на наступний рейс назад до Бразилії, де його чекає судовий розгляд.

"Це ясно показує нам, що замишляють росіяни — намагаються отримати незаконний доступ до інформації в МКС. Ми класифікуємо це як загрозу високого рівня", - додав Акербум, заявивши, що МКС ухвалив шпигуна на стажування.

"Черкасов використав добре сконструйоване прикриття, під яким приховував усі свої зв'язки з росією загалом та з ГРУ зокрема", — йдеться у заяві розвідки.

Додамо

Міжнародний кримінальний суд - глобальний трибунал з військових злочинів, до якого входять 123 держави-члени, розпочав розслідування в Україні через кілька днів після того, як 24 лютого путін ввів свої війська. Він вивчає звинувачення у військових злочинах, злочинах проти людяності та геноциді українців.

Доповнення

За останні роки голландці вислали понад 20 росіян, звинувачених у шпигунстві.

Серед них чотири особи, звинувачені у 2018 році у зломі Організації із заборони хімічної зброї, двоє обвинувачених у шпигунстві у корпоративному, високотехнологічному секторі у 2020 році та 17 підозрюваних оперативників, акредитованих як дипломати, які були депортовані.

росія відкинула всі звинувачення та у відповідь на останні висилки вислала 15 співробітників посольств та консульств Нідерландів з Москви та Санкт-Петербурга.