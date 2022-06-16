Розвідка Нідерландів: російський шпигун намагався пройти стажування в Міжнародному кримінальному суді
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Служба розвідки Нідерландів заявила у четвер, що виявила російського військового агента, який намагався використати вигадане ім'я для проникнення до Міжнародного кримінального суду (МКС), який розслідує звинувачення у військових злочинах в Україні. Про це УНН інформує з посиланням на агенство Reuters.
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"Сергій Володимирович Черкасов створив ретельно продуману легенду, засновану кілька років тому, щоб спробувати в'їхати до Нідерландів як громадянин Бразилії для проходження стажування в ICC у Гаазі у квітні", повідомив Reuters голова агентства.
"Це була довгострокова, багаторічна операція ГРУ, яка коштувала багато часу, енергії та грошей", - додав голава голландської розвідки Ерік Акербум.
Деталі
У заяві Служби загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD) йдеться, що чоловіка, відомого під псевдонімом Віктора Мюллера Феррейра, арештували в аеропорту Нідерландів. Він був оголошений "небажаним" іноземцем і відправлений на наступний рейс назад до Бразилії, де його чекає судовий розгляд.
"Це ясно показує нам, що замишляють росіяни — намагаються отримати незаконний доступ до інформації в МКС. Ми класифікуємо це як загрозу високого рівня", - додав Акербум, заявивши, що МКС ухвалив шпигуна на стажування.
"Черкасов використав добре сконструйоване прикриття, під яким приховував усі свої зв'язки з росією загалом та з ГРУ зокрема", — йдеться у заяві розвідки.
Додамо
Міжнародний кримінальний суд - глобальний трибунал з військових злочинів, до якого входять 123 держави-члени, розпочав розслідування в Україні через кілька днів після того, як 24 лютого путін ввів свої війська. Він вивчає звинувачення у військових злочинах, злочинах проти людяності та геноциді українців.
Доповнення
За останні роки голландці вислали понад 20 росіян, звинувачених у шпигунстві.
Серед них чотири особи, звинувачені у 2018 році у зломі Організації із заборони хімічної зброї, двоє обвинувачених у шпигунстві у корпоративному, високотехнологічному секторі у 2020 році та 17 підозрюваних оперативників, акредитованих як дипломати, які були депортовані.
росія відкинула всі звинувачення та у відповідь на останні висилки вислала 15 співробітників посольств та консульств Нідерландів з Москви та Санкт-Петербурга.