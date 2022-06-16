Разведка Нидерландов: российский шпион пытался пройти стажировку в Международном уголовном суде

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"Сергей Владимирович Черкасов создал тщательно продуманную легенду, основанную несколько лет назад, чтобы попытаться въехать в Нидерланды в качестве гражданина Бразилии для прохождения стажировки в ICC в Гааге в апреле", сообщил Reuters глава агентства.

"Это была долгосрочная, многолетняя операция ГРУ, которая стоила много времени, энергии и денег", - добавил глава голландской разведки Эрик Акербум.

Детали

В заявлении Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) говорится, что мужчину, известного под псевдонимом Виктора Мюллера Феррейра, арестовали в аэропорту Нидерландов. Он был объявлен "нежелательным" иностранцем и отправлен на следующий рейс обратно в Бразилию, где его ждет судебное разбирательство.

"Это ясно показывает нам, что замышляют россияне — пытаются получить незаконный доступ к информации в МКС. Мы классифицируем это как угрозу высокого уровня", - добавил Акербум, заявив, что МКС принял шпиона на стажировку.

"Черкасов использовал хорошо сконструированное прикрытие, под которым скрывал все свои связи с россией в целом и с ГРУ в частности", — говорится в заявлении разведки.

Добавим

Международный уголовный суд – глобальный трибунал по военным преступлениям, в который входят 123 государства-члена, начал расследование в Украине через несколько дней после того, как 24 февраля путин ввел свои войска. Он изучает обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде украинцев.

Дополнение

За последние годы голландцы выслали более 20 россиян, обвиненных в шпионаже.

Среди них четыре человека, обвиненные в 2018 году во взломе Организации по запрету химического оружия, двое обвиняемых в шпионаже в корпоративном, высокотехнологичном секторе в 2020 году и 17 подозреваемых оперативников, аккредитованных как дипломаты были депортированны.

россия отвергла все обвинения и в ответ на последние высылки выслала 15 сотрудников посольств и консульств Нидерландов из Москвы и Санкт-Петербурга.