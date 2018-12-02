Задержание украинцев в Грузии: у МИДа пока нет подтверждения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Министерство иностранных дел пока не имеет официального подтверждения о задержании граждан Украины в Грузии, об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"Официального подтверждения о задержании граждан Украины пока нет", - сообщил В.Кирилич.
Напомним, грузинские средства массовой информации сообщили о семи задержанных лицах с украинскими паспортами, задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Ранее сообщалось Тбилиси в отеле "Альянс" задержаны пять человек с паспортами Украины. По информации грузинских СМИ, среди задержанных в Грузии есть украинский доброволец.
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