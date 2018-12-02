Затримання українців в Грузії: МЗС поки не має підтвердження
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ поки що не має офіційного підтвердження про затримання громадян України в Грузії, про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
"Офіційного підтвердження про затримання громадян України поки що немає", - повідомив В.Кирилич.
Нагадаємо, грузинські засоби масової інформації повідомили про сімох затриманих осіб з українськими паспортами, затримані звинувачуються в незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї, вибухових речовин або вибухових пристроїв.
Раніше повідомлялося Тбілісі в готелі "Альянс" затримано п'ятьох осіб з паспортами України. За інформацією грузинських ЗМІ, серед затриманих в Грузії є український доброволець.
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