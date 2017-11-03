Задержанный СБУ гражданин РФ планировал массовое убийство под Радой - нардеп

"В ходе документирования его (задержанного гражданина РФ – ред.) преступной деятельности, удалось выяснить что он, по заданию российских спецслужб, подыскивал возможность совершить убийство группы митингующих в палаточном городке у Рады, путём подмешивания в продукты питания отравляющего вещества", - написал А.Геращенко.

При этом, по его словам, целью российских спецслужб было обвинение в страшной гибели мирных митингующих действующей власти в Украине с последующим призывом к ее свержению.

"Подозреваемый задержан и находится в следственном изоляторе. Следователи и контрразведчики проводят неотложные действия по установлению его сообщников, тех, кто ставил ему задачи и перед кем он отсчитывался об их исполнении", - добавил А.Геращенко.

По его словам, в настоящий момент следствие также изучает возможную связь между мнимым поджогом авто его семьи, покушением на народного депутата Игоря Мосийчука и убийством Амины Окуевой.

"Не исключено, что все это были звенья одной цепи. Теракты и провокации с целью дестабилизировать общество, создать атмосферу страха и террора", - отметил депутат.

Как сообщал УНН, сотрудники СБУ разоблачили двух граждан РФ, которые проводили антигосударственную деятельность против нашей страны. Один гражданин РФ, который временно проживает в Днепропетровской области, ночью 21 октября 2017 года по заказу российской стороны сжег автомобиль, который, по его мнению, принадлежал супруге А.Геращенко.

При этом сам нардеп написал, что авто принадлежит женщине, которая только визуально похожа на его жену.

Напомним, 30 октября под Киевом была убита активистка Амина Окуева.

25 октября в Киеве прогремел взрыв, в результате которого пострадал нардеп Мосийчук.