Затриманий СБУ громадянин РФ планував масове вбивство під Радою - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Затриманий раніше співробітниками Служби безпеки України громадянин РФ, підозрюваний у підпалі автомобіля, який на його думку належав дружині народного депутата Антона Геращенко, планував отруїти мітингувальників під стінами Верховної Ради України. Про це на своїй сторінці в Facebook написав нардеп - член колегії МВС А.Геращенко, передає УНН.
"В ході документування його (затриманого громадянина РФ - ред.) злочинної діяльності, вдалося з'ясувати що він, за завданням російських спецслужб, підшукував можливість скоїти вбивство групи мітингувальників в наметовому містечку біля Ради, шляхом підмішування в продукти харчування отруйної речовини", - написав А.Геращенко.
При цьому, за його словами, метою російських спецслужб було звинувачення в страшній загибелі мирних мітингувальників діючої влади в Україні з подальшим закликом до її повалення.
"Підозрюваний затриманий і перебуває в слідчому ізоляторі. Слідчі і контррозвідники проводять невідкладні дії щодо встановлення його спільників, тих, хто ставив йому завдання і перед ким він відчитувався про їх виконання", - додав А.Геращенко.
За його словами, в даний момент слідство також вивчає можливий зв'язок між уявним підпалом авто його сім'ї, замахом на народного депутата Ігоря Мосійчука та вбивством Аміни Окуєвої.
"Не виключено, що все це були ланки одного ланцюга. Теракти і провокації з метою дестабілізувати суспільство, створити атмосферу страху і терору", - зазначив депутат.
Як повідомляв УНН, співробітники СБУ викрили двох громадян РФ, які проводили антидержавну діяльність проти нашої країни. Один громадянин РФ, який тимчасово проживає в Дніпропетровській області, вночі 21 жовтня 2017 року на замовлення російської сторони спалив автомобіль, який, на його думку, належав дружині А.Геращенко.
При цьому сам нардеп написав, що авто належить жінці, яка тільки візуально схожа на його дружину.
Нагадаємо, 30 жовтня під Києвом була вбита активістка Аміна Окуєва.
25 жовтня в Києві прогримів вибух, в результаті якого постраждав нардеп Мосійчук.