Задержанный в Киевской области на взятке полицейский требовал деньги через спецназовца
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Оперуполномоченный уголовного розыска Белоцерковского горотдела полиции, задержанный при получении взятки, требовал деньги с гражданина через спецназовца. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Оперуполномоченного задержали при получении неправомерного вознаграждения в размере 3000 долларов.
Сообщалось, что оперуполномоченный отдела уголовного розыска Белоцерковского полиции требовал и получил от гражданина средства, обещая ему помочь избежать ответственности за нанесение телесных повреждений другому лицу.
Как рассказали УНН в правоохранительных органах, оперуполномоченный привлек к вымогательству денег бойца одного из батальонов особого назначения, а также еще одного полицейского.
Оперуполномоченного и посредника задержали во время передачи средств сотрудники Государственного бюро расследований.
Решается вопрос о сообщение задержанному полицейскому о подозрении в предварительной квалификацией "вымогательство неправомерной выгоды должностным лицом" (ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).
В случае доказательства вины оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
Как сообщал УНН, ГБР задержало в Киевской области на взятке полицейского .