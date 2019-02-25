Задержанный в Киевской области на взятке полицейский требовал деньги через спецназовца

Оперуполномоченного задержали при получении неправомерного вознаграждения в размере 3000 долларов.

Сообщалось, что оперуполномоченный отдела уголовного розыска Белоцерковского полиции требовал и получил от гражданина средства, обещая ему помочь избежать ответственности за нанесение телесных повреждений другому лицу.



Как рассказали УНН в правоохранительных органах, оперуполномоченный привлек к вымогательству денег бойца одного из батальонов особого назначения, а также еще одного полицейского.



Оперуполномоченного и посредника задержали во время передачи средств сотрудники Государственного бюро расследований.

Решается вопрос о сообщение задержанному полицейскому о подозрении в предварительной квалификацией "вымогательство неправомерной выгоды должностным лицом" (ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).



В случае доказательства вины оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.



Как сообщал УНН, ГБР задержало в Киевской области на взятке полицейского .