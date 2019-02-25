ДБР затримало у Київській області на хабарі поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань затримали оперуповноваженого карного розшуку Білоцерківського міськвідділу поліції під час отримання неправомірної вигоди 3 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДБР.
Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Генеральна прокуратура.
“За попередньою інформацією, оперуповноважений відділу карного розшуку Білоцерківської поліції вимагав та отримав від громадянина кошти, обіцяючи йому допомогти уникнути відповідальності за завдання тілесних ушкоджень іншій особі. Оперуповноваженого та посередника затримали під час передачі коштів”, — вказано у повідомленні правоохоронців.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому поліцейському про підозру за попередньою кваліфікацією “вимагання неправомірної вигоди службовою особою” (ч. 3 статті 368 Кримінального кодексу України).
У разі доведення вини оперуповноваженому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.
Нагадуємо, командир військового полігону вимагав “відкат” у 24 тисячі доларів США.