Командир військового полігону вимагав “відкат” у 24 тисячі доларів США

Так, слідчі ДБР та СБУ в Рівненській області викрили командира військового полігону на вимаганні від представника комерційної структури 24 тисяч доларів США.

За попередніми даними, командир полігону вимагав у однієї з комерційних структур так званий “відкат” за укладені контракти з постачання обладнання відеоспостереження на території полігону. В подальшому військовий обіцяв компанії сприяти в укладанні нових контрактів за так звані “відкати” у розмірі 10% від суми угоди.

Командира військового полігону затримали під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 7 тисяч доларів США. Отримання 3 тисяч доларів правоохоронці задокументували раніше.

Наразі щодо військового тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання вручення затриманому повідомлення про підозру у вимаганні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 статті 368 Кримінального кодексу України), а також обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснює військова прокуратура Хмельницького гарнізону.

Як повідомляв УНН, 23 лютого у пункті пропуску “Дольськ”, що на Волині громадянин Росії намагався підкупити співробітника Держприкордонслужби України.



