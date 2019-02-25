Затриманий на Київщині на хабарі поліцейський вимагав гроші через спецпризначенця

Оперуповноваженого затримали під час отримання неправомірної винагороди на суму 3 тисячі доларів.

Повідомлялося, що оперуповноважений відділу карного розшуку Білоцерківської поліції вимагав та отримав від громадянина кошти, обіцяючи йому допомогти уникнути відповідальності за завдання тілесних ушкоджень іншій особі.



Як розповіли УНН у правоохоронних органах, оперуповноважений залучив до вимагання грошей бійця одного з батальйонів особливого призначення, а також ще одного поліцейського.



Оперуповноваженого та посередника затримали під час передачі коштів співробітники Державного бюро розслідувань.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому поліцейському про підозру за попередньою кваліфікацією “вимагання неправомірної вигоди службовою особою” (ч. 3 статті 368 Кримінального кодексу України).



У разі доведення вини оперуповноваженому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.



Як повідомляв УНН, ДБР затримало у Київській області на хабарі поліцейського.