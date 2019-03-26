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Задержанными во Львове квартирными ворами оказались иностранцы

Киев • УНН

 • 9726 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 марта. УНН. Злоумышленниками, которые обокрали квартиру во Львове, оказались трое иностранцев - граждан одной из стран Кавказа, двое из которых находились в Украине нелегально. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП в области.

Задержанными во Львове квартирными ворами оказались иностранцы

"Иностранцам - гражданам одной из стран Кавказа, двое из которых находились в Украине нелегально, грозит наказание - лишение свободы на срок от трех до шести лет. Злоумышленников разоблачили сотрудники управления стратегических расследований (детективы) совместно с оперативниками управления уголовного розыска, сотрудниками следственного управления, cитуацийного центра полиции Львовской области и под процессуальным руководством областной прокуратуры. К задержанию иностранцев были задействованы бойцы КОРД", - указали в полиции.

По данным правоохранителей, установлено, что 25 марта трое злоумышленников в возрасте от 25 до 39 лет, подобрав ключ к входной двери, проникли в квартиру 23-летнего львовянина и похитили из квартиры деньги и оргтехнику.

"Гастролеров" задержали в порядке ст.208 УПК Украины, изъяты вещественные доказательства и автомобиль Ford Focus, который они использовали в преступной деятельности. Также установлено, что задержанные могут быть причастны к другим подобным преступлениям, совершенным на территории Львова и в других областях Украины.

Кроме того, двое из них находились на территории нашего государства нелегально. "Вскоре суд изберет для задержанных меру пресечения", - рассказал заместитель начальника ГУ НП в Львовской области Тарас Сабанюк.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до шести лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, накануне, 25 марта, во Львове задержали квартирных воров.

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