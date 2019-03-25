У Львові затримали квартирних злодіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Львові затримали злодіїв, які обікрали квартиру. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич,передає УНН.
"(Сьогодні у Львові –ред.) на Сихові біля Іскри - Спецпідрозділ проводить затримання. Як ми дізналися на 16:10 - працює управління стратегічних розслідувань. Затримано квартирних злодіїв котрі обкрадали і наразі обікрали квартиру у Львові", - написав Зінкевич.
В ГУ НП у Львівській області, УНН підтвердили, що наразі працівники поліції проводять оперативні заходи, оскільки вони ще довго триватимуть вся детальна інформація буде завтра
Нагадаємо, у Львові вночі було викрадено бронзовий барельєф з гранітної надгробної плити на Пагорбі Слави.