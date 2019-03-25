Во Львове задержали квартирных воров

"(Сегодня во Львове ред.) на Сыхове у Искры - Спецподразделение проводит задержания. Как мы узнали на 16:10 - работает управление стратегических расследований. Задержаных квартирных воров которые обворовывали и сейчас обокрали квартиру во Львове", - написал Зинкевич.



В ГУ НП во Львовской области, УНН подтвердили, что сейчас работники полиции проводят оперативные мероприятия, поскольку они еще долго будут продолжаться вся подробная информация будет завтра.



Напомним, во Львове ночью было похищено бронзовый барельеф с гранитной надгробной плиты на Холме Славы.