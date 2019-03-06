У Львові з Пагорбу Слави викрали барельєф
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 березня. УНН. У Львові сьогодні вночі було викрадено бронзовий барельєф з гранітної надгробної плити на Пагорбі Слави. Про це УНН повідомили у прес службі Львівської міської ради.
“На Пагорбі Слави сьогодні вночі викрадено плоский барельєф з надгробної плити Миколи Кузнецова. Швидше було викрадено пластину з написом імені і прізвища”, — повідомив Михайло Нагай, директор ЛКП “Музей “Личаківський цвинтар”.
За його словами, це не перший випадок крадіжок елементів з Пагорба Слави, оскільки меморіал є відкритим комплексом в парку, і туди є вільний доступ. На місце події викликано поліцію.
В поліції кореспонденту УНН повідомили, що поліція розшукує осіб, які були причетні до викрадення барельєфу.
Нагадаємо, невідомі вандали пошкодили пам'ятник Юрієві Кульчицькому у Львові