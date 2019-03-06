Во Львове с Холма Славы похитили барельеф
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 марта. УНН. Во Львове сегодня ночью был похищен бронзовый барельеф с гранитной надгробной плиты на Холме Славы. Об этом УНН сообщили в пресс службе Львовского городского совета.
"На Холме Славы сегодня ночью похищен плоский барельеф с надгробной плиты Николая Кузнецова. Скорее было похищено пластину с надписью имени и фамилии", - сообщил Михаил Нагай, директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище".
По его словам, это не первый случай краж элементов с Холма Славы, поскольку мемориал открыт комплекс в парке, и туда свободный доступ. На место происшествия вызвана полиция.
В полиции корреспонденту УНН сообщили, что полиция разыскивает лиц, причастных к похищению барельефа.
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