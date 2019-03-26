Затриманими у Львові квартирними злодіями виявилися іноземці
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 березня. УНН. Зловмисниками, які обікрали квартиру у Львові, виявилися троє іноземців - громадян однієї з країн Кавказу, двоє з яких перебували в Україні нелегально. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в області.
"Іноземцям - громадянам однієї з країн Кавказу, двоє з яких перебували в Україні нелегально, загрожує покарання - позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Зловмисників викрили працівники управління стратегічних розслідувань (детективи) спільно з оперативниками управління карного розшуку, працівниками слідчого управління, cитуаційного центру поліції Львівщини та за процесуального керівництва обласної прокуратури. До затримання іноземців були задіяні бійці КОРДу", - вказали у поліції.
За даними правоохоронців, встановлено, що 25 березня троє зловмисників віком від 25 до 39 років, підібравши ключ до вхідних дверей, проникли у квартиру 23-річного львів’янина та викрали з помешкання гроші і оргтехніку.
"Гастролери" затримані у порядку ст.208 КПК України, вилучені речові докази та автомобіль Ford Focus, який вони використовували у злочинній діяльності. Також встановлено, що затримані можуть бути причетні до інших подібних злочинів, скоєних на території Львова та в інших областях України.
Окрім того, двоє з них перебували на території нашої держави нелегально. "Невдовзі суд обере для затриманих міру запобіжного заходу", - розповів заступник начальника ГУ НП у Львівській області Тарас Сабанюк.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, напередодні, 25 березня, у Львові затримали квартирних злодіїв.