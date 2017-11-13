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Задержанным со взрывчаткой закарпатцам объявлено о подозрении

Задержанным со взрывчаткой закарпатцам объявлено о подозрении

Киев  •  УНН

 • 10532 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. По согласованию Киевской местной прокуратуры №2 двум мужчинам, задержанным с 6,5 кг взрывчатки и боеприпасами, объявлено о подозрении в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

Как известно, 12 ноября 2017 года на парковке у торгового центра в Дарницком районе Киева правоохранители задержали двух молодых людей, в машине которых изъяли пять брусков пластического вещества, а также 10 предметов, похожих на детонаторы.

Согласно полученным выводам экспертов, изъятые предметы идентифицированы как взрывчатое вещество, произведенное на основе гексогена общим весом 6,5 кг, а также электродетонаторы, которые являются боевыми припасами.

В настоящее время задержанным лицам, оказались уроженцами Закарпатской области 1990 и 1991 г.р., объявлено о подозрении по ст. 263 УК Украины. Также в суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время следствие продолжается, устанавливаются фактические обстоятельства и мотивы совершения уголовного преступления.

Напомним, в Киеве на парковке торгового центра на Осокорках в Дарницком районе сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль "Фольксваген", в салоне которого находились два человека. При осмотре была обнаружена взрывчатка.

 

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