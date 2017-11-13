Затриманим з вибухівкою закарпатцям оголошено про підозру

Як відомо, 12 листопада 2017 року на парковці біля торгівельного центру у Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали двох молодиків, в машині яких вилучили п‘ять брусків пластичної речовини, а також 10 предметів, схожих на детонатори.

Згідно з отриманими висновками експертів, вилучені предмети ідентифіковані як вибухова речовина, вироблена на основі гексогену загальною вагою 6,5 кг, а також електродетонатори, які є бойовими припасами.

На даний час затриманим особам, які виявилися уродженцями Закарпатської області 1990 та 1991 р.н., оголошено про підозру за ст. 263 КК України. Також до суду скеровано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На даний час досудове слідство триває, встановлюються фактичні обставини та мотиви вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, у Києві на парковці торгового центру на Осокорках у Дарницькому районі співробітники полку поліції особливого призначення помітили підозрілий автомобіль "Фольксваген", у салоні якого перебували двоє осіб. Під час огляду було виявлено вибухівку.