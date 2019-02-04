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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78016 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145335 просмотра

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Задержанных в Грузии украинцев отпустили под залог

Задержанных в Грузии украинцев отпустили под залог

Киев  •  УНН

 • 14414 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Тбилисский суд принял решение изменить меру пресечения украинским добровольцам и волонтерам арестованным 2 декабря 2018 по обвинению в хранении оружия и подготовки "вооруженных поовокаций во время протестов грузинской оппозиции после выборов президента Грузии". Украинцев выпустили под залог. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Семен Семенченко, передает УНН.

"Тбилисский суд принял решение изменить меру пресечения украинским добровольцам и волонтерам арестованным 2 декабря 2018 по обвинению в хранении оружия и подготовки" вооруженных поовокаций во время протестов грузинской оппозиции после выборов Президента Грузии". "Вооруженные провокации" оказались фейком, а ребята только что вышли на свободу под залог", - сообщил депутат.

Как сообщал УНН, грузинские средства массовой информации сообщили о семи задержанных лицах с украинскими паспортами, задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного й оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Добавим, что в полиции Грузии подтвердили задержание 6-ти граждан Украины. Задержанным украинцам назначено адвокатов.

По информации департамента полиции Тбилиси, права задержанных не нарушаются. Консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу.

Позже суд взял под арест задержанных в Грузии украинцев.

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