Задержанных в Грузии украинцев отпустили под залог
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Тбилисский суд принял решение изменить меру пресечения украинским добровольцам и волонтерам арестованным 2 декабря 2018 по обвинению в хранении оружия и подготовки "вооруженных поовокаций во время протестов грузинской оппозиции после выборов президента Грузии". Украинцев выпустили под залог. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Семен Семенченко, передает УНН.
"Тбилисский суд принял решение изменить меру пресечения украинским добровольцам и волонтерам арестованным 2 декабря 2018 по обвинению в хранении оружия и подготовки" вооруженных поовокаций во время протестов грузинской оппозиции после выборов Президента Грузии". "Вооруженные провокации" оказались фейком, а ребята только что вышли на свободу под залог", - сообщил депутат.
Как сообщал УНН, грузинские средства массовой информации сообщили о семи задержанных лицах с украинскими паспортами, задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного й оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Добавим, что в полиции Грузии подтвердили задержание 6-ти граждан Украины. Задержанным украинцам назначено адвокатов.
По информации департамента полиции Тбилиси, права задержанных не нарушаются. Консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу.
Позже суд взял под арест задержанных в Грузии украинцев.