Затриманих у Грузії українців відпустили під заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Тбіліський суд прийняв рішення змінити запобіжний захід українським добровольцям і волонтерам заарештованим 2 грудня 2018 року по звинуваченню в зберіганні зброї і підготовки "зброєних поовокацій під час протестів грузинської опозиції після виборів президента Грузії". Українців випустили під заставу. Про це в Facebook повідомив народний депутат Семен Семенченко, передає УНН.
"Тбіліський суд прийняв рішення змінити запобіжний захід українським добровольцям і волонтерам заарештованим 2 грудня 2018 року по звинуваченню в зберіганні зброї і підготовки "озброєних поовокацій під час протестів грузинської опозиції після виборів Президента Грузії". "Збройні провокації" виявилися фейком, а хлопці тільки що вийшли на свободу під застав", - повідомив депутат.
Як повідомляв УНН, грузинські засоби масової інформації повідомили про сімох затриманих осіб з українськими паспортами, затримані звинувачуються в незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї, вибухових речовин або вибухових пристроїв.
Додамо, що у поліції Грузії підтвердили затримання 6-ти громадян України. Затриманим українцям призначено адвокатів.
За інформацією департаменту поліції м.Тбілісі, права затриманих не порушуються. Консул проводить зустрічі з представниками МВС Грузії з цього питання.
Пізніше суд взяв під арешт затриманих в Грузії українців.