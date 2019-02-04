Затриманих у Грузії українців відпустили під заставу

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Тбіліський суд прийняв рішення змінити запобіжний захід українським добровольцям і волонтерам заарештованим 2 грудня 2018 року по звинуваченню в зберіганні зброї і підготовки "зброєних поовокацій під час протестів грузинської опозиції після виборів президента Грузії". Українців випустили під заставу. Про це в Facebook повідомив народний депутат Семен Семенченко, передає УНН.