Задержанных во время марша за права женщин в Киеве доставили в райотдел полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Трех задержанных противников марша за права женщин доставили в Шевченковский районный отдел полиции города Киева. Об этом УНН сообщила пресс-офицер Шевченковского управления национальной полиции в городе Киеве Анна Зубрева.
"Задержанных привезли в Шевченковское управления полиции, сейчас с ними общаются правоохранители. Оформляются все необходимые документы для предоставления их действиям правовой квалификации", - сообщила пресс-офицер.
Кроме того, во время движения колонны полицейские отделили двух мужчин, которые пытались совершить провокацию и драку, и еще одного, который бросил в людей пиротехнику.
После первоочередной проверки их действиям будет дана правовая оценка.
Как сообщал УНН, главной улице столицы двинулась шествие с права женщин .
Как сообщал УНН, международный женский день 8 марта празднуют в ряде стран. В некоторых из них сегодня установлен государственный праздник. В том числе и в Украине. В этот день отмечают достижения женщин завис от каких-либо различий и границ.