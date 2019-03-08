Затриманих під час маршу за права жінок у Києві доставили до райвідділку поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Трьох Затриманих противників маршу за права жінок доставили до Шевченківського районного відділку поліції міста Києва. Про це УНН повідомила прес-офіцер Шевченківського управління національної поліції в місті Києві Анна Зубрєва.
"Затриманих привезли до Шевченківського управління поліції, зараз з ними спілкуються правоохоронці. Оформлюються усі необхідні документи для надання їхнім діям правової кваліфікації", - повідомила прес-офіцер.
Крім того, під час руху колони поліцейські відмежували двох чоловіків, які намагалися вчинити провокацію та бійку, та ще одного, котрий кинув у людей піротехніку.
Після першочергової перевірки їх діям буде надана правова оцінка.
Як повідомляв УНН, головною вулицею столиці рушила хода за права жінок.
Як повідомляв УНН, міжнародний жіночий день 8 березня святкують в низці країн. У деяких з них сьогодні встановлено державне свято. Зокрема і в Україні. У цей день відзначають досягнення жінок незалежн від будь-яких відмінностей і кордонів.