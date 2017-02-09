Пробки в столице достигли семи баллов

Так, по состоянию на 18.55, движение затруднено на улицах Крещатик, Богдана Хмельницкого, Прорезная, Шота Руставели, Большая Васильковская, Владимирская, бульваре Тараса Шевченко, частично на бульваре Леси Украинки, улице Мечникова, Шелковичная, Институтская. Скорость движения там не превышает 5 километров в час.

Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Вячеслава Чорновила, Воздухофлотском проспекте, Вадима Гетьмана, частично на проспекте Валерия Лобановского, улицах Николая Гринченко, Саксаганского.

Также, по данным "Яндекс-карты" в столице зафиксировано 9 ДТП.