Затори в столиці сягнули семи балів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18.55, рух ускладнено на вулицях Хрещатик, Богдана Хмельницького, Прорізна, Шота Руставелі, Велика Васильківська, Володимирська, бульварі Тараса Шевченко, частково на бульварі Лесі Українки, вулиці Мечникова, Шовковична, Інститутська. Швидкість руху там не перевищує 5 кілометрів на годину.
Крім того, затори спостерігаються на вулицях В’ячеслава Чорновола, Повітрофлотському проспекті, Вадима Гетьмана, частково на проспекті Валерія Лобановського, вулицях Миколи Грінченка, Саксаганського.
Також, за даними “Яндекс-Карти” в столиці зафіксовано 9 ДТП.