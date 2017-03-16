Пробки в столице достигли 5 баллов

Так, по состоянию на 9:33, затруднение движения наблюдается на улицах Бассейная, Владимирская, Антоновича, Жилянская, Юлиуса Фучика, Михаила Грушевского, Андрея Головко, Раздельная, Саксаганского, Кропивницкого, Константиновская, Богатырская, Гната Хоткевича, Мурманская.

Скорость движения там не превышает десяти километров в час.

Также пробки наблюдаются на Надднепрянском шоссе, проспекте Победы, Бессарабской площади, бульваре Верхней Рады, проспекте Соборности, бульваре Дружбы Народов, Гаванском мосту, Петровской аллеи, Европейской площади.