Затори у столиці сягнули 5 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Затори у Києві сягнули 5 балів, передає УНН з посиланням на "Яндекс-Карти".
Так, станом на 9:33, ускладнення руху спостерігається на вулицях Басейна, Володимирська, Антоновича, Жилянська, Юліуса Фучика, Михайла Грушевського, Андрія Головко, Роздільна, Саксаганського, Кропивницького, Костянтинівська, Богатирська, Гната Хоткевича, Мурманська.
Швидкість руху там не перевищує десяти кілометрів за годину.
Також затори спостерігаються на Наддніпрянському шосе, проспекті Перемоги, Бессарабській площі, бульварі Верхньої Ради, проспекті Соборності, бульварі Дружби Народів, Гаванському мосту, Петрівській алеї, Європейській площі.