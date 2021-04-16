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Пробки в столице: движение Северным и Дарницким мостами затруднено

Пробки в столице: движение Северным и Дарницким мостами затруднено

Киев  •  УНН

 • 18967 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. По состоянию на 8:15 пятницы, 15 апреля, на Дарницком и Северном мостах в сторону центра столицы образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Движение на двух мостах, а именно - Северном и Дарницком, затруднено в направлении правого берега. Проезд другими мостами свободный.

На правом берегу Киева частично затруднено движение Владимирским спуском, улицами Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе, по проспекту Героев Сталинграда, улицам Богатырская, Новоконстантиновская, Семена Скляренко, Вышгородская, Юрия Ильенко, Сечевых Стрельцов.

Пробки образовались на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улице Борщаговской, проспекте Любомира Гузара, улицах Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского.

На левом берегу осложнения движения в направлении правого берега наблюдаются на проспектах Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом, Дарницким шоссе. Особенно затруднено движение на развязке возле станции метро "Черниговская".

Пробки заметны на Русановской набережной, улицах Братиславская, Миропольская, Генерала Жмаченко, бульваре Перова.

Дополнение

Введение жестких карантинных ограничений с 5 апреля и пропуск в общественный транспорт по спецпропускам, в том числе в метро, создал в первые дни локдауна в Киеве транспортный коллапс.

Люди, которые не получили свои спецпропуска, не могли добраться на работу или домой. Такая ситуация вызвала значительный спрос на услуги такси и рост цен на поездки. Сразу же в первый день локдауну в столице вырос спрос на аренду велосипедов.

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