Затори у столиці: рух Північним та Дарницьким мостами ускладнено

Деталі

Рух на двох мостах, а саме — Північному та Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега. Проїзд іншими мостами вільний.

На правому березі Києва частково ускладнено рух Володимирським узвозом, вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Набережне шосе, проспектом Героїв Сталінграда, вулицями Богатирська, Новокостянтинівська, Семена Скляренка, Вишгородська, Юрія Іллєнка, Січових Стрільців.

Затори утворились на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулиці Борщагівській, проспекті Любомира Гузара, вулицях Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського.

На лівому березі ускладнення руху у напрямку правого берега спостерігаються на проспектах Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе. Особливо ускладнений рух на розв’язці біля станції метро "Чернігівська".

Затори помітні на Русанівській набережній, вулицях Братиславська, Миропільська, Генерала Жмаченка, бульварі Перова.

Доповнення

Введення жорстких карантинних обмежень з 5 квітня і пропуск у громадський транспорт за спецперепустками, у тому числі у метро, створив у перші дні локдауну у Києві транспортний колапс.

Люди, які не отримали свої спецперепустки, не могли дістатися на роботу чи додому. Така ситуація викликала значний попит на послуги таксі та зростання цін на поїздки. Відразу ж у перший день локдауну в столиці зріс попит на оренду велосипедів.