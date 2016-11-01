Пробки в Киеве достигли шести баллов

По состоянию на 18.15 движение затруднено на улицах Александра Довженко, Вадима Гетьмана, Большая Житомирская, Владимирская, Воздухофлотском проспекте. Скорость движения транспорта там не превышает 5 км в час.

Кроме того, заторы также наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, улицах Бассейная, Саксаганского, Жилянская, Генерпла Алмазова, проспекте Леся Курбаса, улице Академика Заболотного.

Также, по данным "Яндекс-карты", с 18.15 в столице зафиксировано 7 ДТП.