Затори у Києві сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.
Станом на 18.15 рух ускладнений на вулицях Олександра Довженка, Вадима Гетьмана, Велика Житомирська, Володимирська, Повітрофлотському проспекті. Швидкість руху транспорту там не перевищує 5 км на годину.
Окрім того, затори також спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, вулицях Басейна, Саксаганського, Жилянська, Генерпла Алмазова, проспекті Леся Курбаса, вулиці Академіка Заболотного.
Також, за даними “Яндекс-карти”, з 18.15 у столиці зафіксовано 7 ДТП.