Пробки в Киеве достигли 6 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли пяти баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
По состоянию на 18.45 движение затруднено на улицах Бассейной, Павла Скоропадского, Бульварно-Кудрявской, бульваре Тараса Шевченко, улицах Каземира Малевича, Ивана Федорова, а также в районе Европейской площади. Скорость движения там не превышает 10 км в час.
Кроме того, автомобильные пробки наблюдаются на улицах Саксаганского, Симона Петлюры, Вячеслава Чорновила, Льва Толстого, Бастионной, а также на Кольцевой дороге и на проспекте Валерия Лобановского.
Также, по состоянию на 18.10 в столице зафиксировано 18 ДТП.