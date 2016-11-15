Затори у Києві сягнули 6 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули п’яти балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Станом на 18.45 рух ускладнено на вулицях Басейній, Павла Скоропадського, Бульварно-Кудрявській, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Каземира Малевича, Івана Федорова, а також в районі Європейської площі. Швидкість руху там не перевищує 10 км на годину.
Крім того, автомобільні затори спостерігаються на вулицях Саксаганського, Симона Петлюри, В’ячеслава Чорновола, Льва Толстого, Бастіонній, а також на Кільцевій дорозі та на проспекті Валерія Лобановського.
Також, станом на 18.10 у столиці зафіксовано 18 ДТП.