Пробки в Киеве парализовали движение в центре

Сложная ситуация наблюдается в центральном районе Киева, а также на улице Вадима Гетьмана, Набережном шоссе, проспекте Победы на подъезде к центру. Затруднено движение по Крещатику в обе стороны в районе Бессарабской площади.

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Медленно движутся автомобили в районе центральных станций метро, ​​а именно: "Шулявская", "Политехнический университет", "Лукьяновская", "Театральная" и "Площадь Льва Толстого", наблюдается сильный затор возле станции "Дружбы народов" и станции метро "Левобережная".

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Сложная ситуация на дорогах объясняется перекрытием движения на нескольких улицах в центре города. Кроме того, в городе зафиксировано большое количество ДТП. Одна из дорожных аварий произошла на трамвайных путях на пересечении улиц Горловской и Тростянецкой, что тоже спровоцировало затор.