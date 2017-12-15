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Затори у Києві паралізували рух у центрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. П'ятниця зустрічає киян заторами. Рух транспорту вулицями столиці суттєво ускладнений – центральна частина міста та під’їзди до мостів на Лівий берег, особливо на кільцевій дорозі на Південний міст, стоять у заторах, повідомляє УНН.

Складна ситуація спостерігається у центральному районі Києва, а також на вулиці Вадима Гетьмана, Набережному шосе, проспекті Перемоги на під’їзді до центра. Ускладнений рух Хрещатиком в обидва боки в районі Бессарабської площі.

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Повільно рухаються автомобілі в районі центральних станцій метро, а саме: “Шулявська”, “Політехнічний університет”, “Лук’янівська”, “Театральна” та “площа Льва Толстого”, спостерігається сильний затор біля станції “Дружби народів” і станції метро “Лівобережна”.

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Складна ситуація на дорогах пояснюється перекриттям руху на кількох вулицях в центрі міста. Крім того, у місті зафіксована велика кількість ДТП. Одна із дорожних аварій сталась на трамвайних коліях на розі вулиць Горлівської та Тростянецької, що теж спровокувало затор.

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