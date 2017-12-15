Затори у Києві паралізували рух у центрі

Складна ситуація спостерігається у центральному районі Києва, а також на вулиці Вадима Гетьмана, Набережному шосе, проспекті Перемоги на під’їзді до центра. Ускладнений рух Хрещатиком в обидва боки в районі Бессарабської площі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Михайлівську вулицю в Києві перекрили для облаштування новорічного містечка

Повільно рухаються автомобілі в районі центральних станцій метро, а саме: “Шулявська”, “Політехнічний університет”, “Лук’янівська”, “Театральна” та “площа Льва Толстого”, спостерігається сильний затор біля станції “Дружби народів” і станції метро “Лівобережна”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бессарабську площу у Києві хочуть зробити пішохідною

Складна ситуація на дорогах пояснюється перекриттям руху на кількох вулицях в центрі міста. Крім того, у місті зафіксована велика кількість ДТП. Одна із дорожних аварій сталась на трамвайних коліях на розі вулиць Горлівської та Тростянецької, що теж спровокувало затор.