Пробки парализовали движение в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Центр Киева, несмотря на поздний час, до сих пор стоит в пробках. Скорость движения на некоторых улицах не превышает 3 км/ч., передает УНН.
Так, особенно затруднено движение возле станций метро Льва Толстого, Театральная, Вокзальная, Олимпийская, и Университет.
На Жилянской и ближайших к ней улицах скорость не пересекает отметку 10 км/ч.
Пользователи называют такую ситуацию на дорогах "настоящим адом" и советуют не ехать в центр.
"Стоят все ряды. Не едьте сюда, здесь ад! Давно такого не было", - делятся впечатлениями водители.
Как сообщал УНН, 5 марта в 16.00 в Киеве уровень пробок уже достиг отметки в 9 баллов.