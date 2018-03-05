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Затори паралізували рух у центрі Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Центр Києва, попри пізню годину, досі стоїть у заторах. Швидкість руху на деяких вулицях не перевищує 3 км/год., передає УНН.

Так, особливо ускладнений рух біля станцій метро Льва Толстого, Театральна, Вокзальна, Олімпійська, та Університет.

На Жилянській та найближчих до неї вулицях швидкість не перетинає позначку 10 км/год.

Користувачі називають таку ситуацію на дорогах "справжнім пеклом" і радять не їхати у центр.

"Стоять усі ряди. Не їдьте сюди, тут пекло! Давно такого не було", - діляться враженнями водії.

Як повідомляв УНН, 5 березня о 16.00 у Києві рівень заторів вже досяг позначки в 9 балів.

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