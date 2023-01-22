Пробки на границе Украины с Молдовой: в ГПСУ заявили, что были технические сбои в работе информационных систем

На вопрос, собралась ли в пункте пропуска "Паланка" между Молдовой и Украиной большая очередь из автомобилей Демченко ответил: «Оформление граждан и транспорта в пункте пропуска в настоящее время происходит в установленном порядке. Ранее днем, в течение небольшого промежутка времени фиксировались определенные технические сбои в работе информационных систем, что замедлило пропускные операции».

Дополнение

Ранее в СМИ сообщалось, что 22 января образовались пробки в пункте пропуска "Паланка" между Молдовой и Украиной.

Добавим

Сотрудники пограничной полиции Молдовы обнаружили обломки ракеты в Брычанском районе, граничащем с Украиной.