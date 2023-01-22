Пробки на границе Украины с Молдовой: в ГПСУ заявили, что были технические сбои в работе информационных систем
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Днем, в течение небольшого промежутка времени фиксировались определенные технические сбои в работе информационных систем, что замедлило пропускные операции в пункте пропуска "Паланка" между Молдовой и Украиной. Об этом журналисту УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.
На вопрос, собралась ли в пункте пропуска "Паланка" между Молдовой и Украиной большая очередь из автомобилей Демченко ответил: «Оформление граждан и транспорта в пункте пропуска в настоящее время происходит в установленном порядке. Ранее днем, в течение небольшого промежутка времени фиксировались определенные технические сбои в работе информационных систем, что замедлило пропускные операции».
Дополнение
Ранее в СМИ сообщалось, что 22 января образовались пробки в пункте пропуска "Паланка" между Молдовой и Украиной.
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Сотрудники пограничной полиции Молдовы обнаружили обломки ракеты в Брычанском районе, граничащем с Украиной.