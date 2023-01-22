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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Затори на кордоні України з Молдовою: в ДПСУ заявили, що були технічні збої в роботі інформаційних систем

Київ • УНН

 • 1666331 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Вдень, протягом невеликого проміжку часу фіксувалися певні технічні збої в роботі інформаційних систем, що сповільнило пропускні операції у пункті пропуску "Паланка" між Молдовою та Україною. Про це журналісту УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко.

Затори на кордоні України з Молдовою: в ДПСУ заявили, що були технічні збої в роботі інформаційних систем

На запитання, чи у пункті пропуску "Паланка" між Молдовою та Україною зібралася велика черга з автомобілів Демченко відповів: «Оформлення громадян і транспорту в пункті пропуску на даний час відбувається встановленим порядком. Раніше вдень, протягом невеликого проміжку часу фіксувалися певні технічні збої в роботі інформаційних систем, що сповільнило пропускні операції».

Доповнення

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що 22 січня утворилися затори в пункті пропуску "Паланка" між Молдовою та Україною.

Додамо

Співробітники прикордонної поліції Молдови виявили уламки ракети у Бричанському районі, що межує з Україною.

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