Затори на кордоні України з Молдовою: в ДПСУ заявили, що були технічні збої в роботі інформаційних систем

На запитання, чи у пункті пропуску "Паланка" між Молдовою та Україною зібралася велика черга з автомобілів Демченко відповів: «Оформлення громадян і транспорту в пункті пропуску на даний час відбувається встановленим порядком. Раніше вдень, протягом невеликого проміжку часу фіксувалися певні технічні збої в роботі інформаційних систем, що сповільнило пропускні операції».

Доповнення

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що 22 січня утворилися затори в пункті пропуску "Паланка" між Молдовою та Україною.

Додамо

Співробітники прикордонної поліції Молдови виявили уламки ракети у Бричанському районі, що межує з Україною.