Затори на кордоні України з Молдовою: в ДПСУ заявили, що були технічні збої в роботі інформаційних систем
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Вдень, протягом невеликого проміжку часу фіксувалися певні технічні збої в роботі інформаційних систем, що сповільнило пропускні операції у пункті пропуску "Паланка" між Молдовою та Україною. Про це журналісту УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко.
На запитання, чи у пункті пропуску "Паланка" між Молдовою та Україною зібралася велика черга з автомобілів Демченко відповів: «Оформлення громадян і транспорту в пункті пропуску на даний час відбувається встановленим порядком. Раніше вдень, протягом невеликого проміжку часу фіксувалися певні технічні збої в роботі інформаційних систем, що сповільнило пропускні операції».
Доповнення
Раніше в ЗМІ повідомлялося, що 22 січня утворилися затори в пункті пропуску "Паланка" між Молдовою та Україною.
Додамо
Співробітники прикордонної поліції Молдови виявили уламки ракети у Бричанському районі, що межує з Україною.