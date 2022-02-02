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15 марта, 19:03 • 106257 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142288 просмотра

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Затопило дома и авто: в оккупированной Ялте произошла авария на центральном водоводе

Затопило дома и авто: в оккупированной Ялте произошла авария на центральном водоводе

Киев • УНН

 • 9430 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В оккупированной Ялте в районе вул. Крупской, 48 произошла авария на центральном водоводе, затоплена часть домов и автомобилей. Об этом в своем телеграм-канале сообщила подконтрольная Кремлю председатель Ялты Янина Павленко, передает УНН.

Цитата

“Сегодня в 12.00 на 10 микрорайоне произошел порыв центрального водовода. Водой оказались подтоплены некоторые первые этажи зданий и автомобили. Я прошу всех, у кого пострадало имущество, обратиться с заявлением по телефону 112. Сейчас вся ситуация полностью под контролем. Водоканал устранил порыв. Без воды, обещают, никто не останется”, — сообщила Павленко.

Напомним

Летом 2021 года на оккупированный Крым после длительного засушливого периода обрушились ливни, которые вызвали наводнения. Больше всего в июне и июле от наводнений пострадали Ялта и Керчь. В августе из-за осадков восточные регионы Крыма вновь оказались затопленными.

В ноябре 2021 года рабочие во время расчистки русла реки в Ялте обнаружили тело женщины, которая исчезла во время июньского потопа.

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