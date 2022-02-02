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Затопило будинки та авто: в окупованій Ялті сталася аварія на центральному водоводі

Затопило будинки та авто: в окупованій Ялті сталася аварія на центральному водоводі

Київ • УНН

 • 9432 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. В окупованій Ялті у районі вул. Крупській, 48 сталася аварія на центральному водоводі, затоплено частину будинків та автомобілів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила підконтрольна Кремлю голова Ялти Яніна Павленко, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні о 12.00 на 10 мікрорайоні стався порив центрального водоводу. Водою виявилися підтоплені деякі перші поверхи будівель та автомобілі. Я прошу всіх, у кого постраждало майно, звернутися із заявою за телефоном 112. Наразі вся ситуація повністю під контролем. Водоканал усунув порив. Без води, обіцяють, ніхто не залишиться”, — повідомила Павленко.

Нагадаємо

Влітку 2021 року на окупований Крим після тривалого посушливого періоду обрушилися зливи, які спричинили потопи. Найбільше у червні та липні від повеней постраждали Ялта та Керч. У серпні через опади східні регіони Криму знову виявилися затопленими.

У листопаді 2021 року робітники під час розчищення русла річки в Ялті виявили тіло жінки, яка зникла під час червневого потопу.

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