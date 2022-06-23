"Осужденному" британцу в "днр" сообщили, что казнь состоится - BBC

Детали

Аслин рассказал своей семье, что удерживающие его люди заявили, что официальные лица Великобритании якобы не пытались вести переговоры об его освобождении, они также сказали ему, что "время заканчивается".

"Эйден был очень расстроен, когда позвонил своей матери сегодня утром. Суть в том, что Эйден сказал, что "днр" сообщила ему, что никто из Великобритании не выходил на связь, и что он будет казнен", - сказала ВВС бабушка Аслина Памела Холл.

Семья Аслина считает, что между Великобританией и россией должен быть установлен контакт для его освобождения.

Однако источники в правительстве Великобритании сообщили BBC, что в правительстве пока не хотят вести переговоры с россией напрямую, поскольку это может привести к разжиганию ложного российского нарратива о том, что захваченные военные являются наемниками.

Напомним

Контролируемый боевиками так называемый «суд» в ОРДО «приговорил» к казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, воевавших за ВСУ.

Добавим

Все иностранные граждане и лица без гражданства, принимающие участие в боевых действиях на территории Украины в составе Вооруженных Сил Украины, приняты в добровольном порядке на воинскую службу по контракту согласно Закону Украины "О военном обязанности ств и военную службу" 1992 года.

Соответствующие лица являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины, на которых согласно положениям Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 г. и Дополнительных протоколов к ним 1977 г. распространяется правовой статус комбатантов. Этот статус, среди прочего, наделяет таких лиц правом на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в руки врага.