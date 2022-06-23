"Засудженому" британцю у "днр" повідомили, що страта відбудеться - BBC

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Аслін розповів своїй сім'ї, що люди, які утримують його, заявили, що офіційні особи Великої Британії нібито не намагалися вести переговори про його звільнення, вони також сказали йому, що "час закінчується".

"Ейден був дуже засмучений, коли зателефонував своїй матері сьогодні вранці. Суть у тому, що Ейден сказав, що "днр" повідомила йому, що ніхто з Великої Британії не виходив на зв'язок, і що його буде страчено", - сказала ВВС бабуся Асліна Памела Хол.

Сім'я Асліна вважає, що між Великою Британією та росією має бути встановлений контакт задля його звільнення.

Однак джерела в уряді Великої Британії повідомили ВВС, що в уряді наразі не хочуть вести переговори з росією безпосередньо, оскільки це може призвести до розпалювання хибного російського наративу про те, що захоплені військові є найманцями.

Нагадаємо

Контрольований бойовиками так званий «суд» в ОРДО «засудив» до страти підданих Великої Британії Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також марокканця Саадуна Брагіма, які воювали за ЗСУ.

Усі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних Сил України, прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно із Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу" 1992 року.

Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних Сил України, на яких згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року та Додаткових протоколів до них 1977 року поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як із військовополоненими у разі попадання до рук ворога.