Осужденного за смертельное ДТП экс-главу Перечинской РГА освободили из-под стражи

"Прокуратура Закарпатской области требует взять под стражу бывшего руководителя Перечинской РГА, который признан виновным в совершении смертельного ДТП и приговорен к 7 годам лишения свободы, но пока освобожден из-под стражи до вступления приговора в законную силу", - указали в прокуратуре.

Прокуратурой области, как отмечается, внесено соответствующее ходатайство в Львовский апелляционный суд, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

В прокуратуре напомнили, что 13 июля 2018 года, обвиняемый, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд в городе Перечин на двух местных жительниц. В результате ДТП тяжело травмированные женщины 66-ти и 70-ти лет умерли в больнице. 14 июня обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении (ч. 3 ст. 286 УК Украины) и приговорен к 7 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Одновременно, как указано, судьей Перечинского районного суда, который рассматривал дело, подтверждена ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей, но не более чем на 60 дней, а именно 13 августа 2019 года. Апелляция на приговор была подана всеми сторонами. В суд было подано ходатайство о продлении действия меры пресечения.

"Поскольку до 13 августа судом ходатайство прокуратуры было не рассмотрено, Закарпатская УПП № 9 освобождает обвиняемого из-под стражи. Уже в 9:30 13 августа, во время рассмотрения ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей, судом в его удовлетворении отказано, поскольку обвиняемый в то время был освобожден. В тот же день, 13 августа, прокурором внесено новое ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, которое сейчас находится на рассмотрении и, по информации из открытых данных портала "Судебная власть Украины", назначенное для рассмотрения на 11:00 30 августа 2019 года. Соответствующее постановление в прокуратуру области пока еще не поступало", - рассказали в прокуратуре.

16 августа, как указано, процессуальным прокурором подготовлено письмо во Львовский апелляционный суд о назначении рассмотрения этого ходатайства в более близкий срок.