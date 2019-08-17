Засудженого за смертельну ДТП ексголову Перечинської РДА звільнили з-під варти

"Прокуратура Закарпатської області вимагає взяти під варту колишнього керівника Перечинської РДА, який визнаний винним у вчиненні смертельної ДТП та засуджений до 7 років позбавлення волі, але наразі звільнений з-під варти до набрання вироком законної сили", - вказали у прокуратурі.

Прокуратурою області, як зазначається, внесене відповідне клопотання до Львівського апеляційного суду, яке наразі перебуває на розгляді.

У прокуратурі нагадали, що 13 липня 2018 року, обвинувачений, керуючи автомобілем Jeep Grand Cherokee, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, допустив наїзд у місті Перечин на двох місцевих жительок. У результаті ДТП важко травмовані жінки 66-ти та 70-ти років померли у лікарні. 14 червня обвинуваченого визнано винним в інкримінованому злочині (ч. 3 ст. 286 КК України) та засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Одночасно, як вказано, суддею Перечинського районного суду, який розглядав справу, підтверджено раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але не більше як на 60 днів, а саме 13 серпня 2019 року. Апеляція на вирок суду була подана всіма сторонами. До суду було подано клопотання про продовження дії запобіжного заходу.

"Оскільки до 13 серпня судом клопотання прокуратури було не розглянуто, Закарпатська УВП № 9 звільняє обвинуваченого з-під варти. Вже о 9:30 13 серпня, під час розгляду клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою, судом в його задоволенні відмовлено, оскільки обвинувачений на той час був звільнений. Того ж дня, 13 серпня, прокурором внесене нове клопотання про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, яке наразі перебуває на розгляді та, за інформацією із відкритих даних порталу "Судова влада України", призначене до розгляду на 11 годину 30 серпня 2019 року. Відповідної ухвали до прокуратури області наразі ще не надходило", - розповіли у прокуратурі.

16 серпня, як вказано, процесуальним прокурором підготовлено лист до Львівського апеляційного суду про призначення розгляду цього клопотання у більш ближчий строк.