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Осуждена женщина, которая во время поминок едва не убила родного брата

Осуждена женщина, которая во время поминок едва не убила родного брата

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Артёмовским районным судом объявлен обвинительный приговор по ч.1 ст. 121 (тяжкие телесные повреждения) УК Украины относительно жительницы с. Парасковеевка Бахмутского района, которая во время поминок своего отца, сестры и мужа чуть не отправила на тот свет родного брата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Публичным обвинением, которое поддерживала Артемовска местная прокуратура, в суде доказано, что 20 июня 2019 года, вернувшись с кладбища, 42-летняя женщина вместе с матерью и 45-летним братом, поминая умерших родственников, употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент брат, который после смерти отца считал себя хозяином дома, решил, что сестре время идти домой, на что последняя не согласилась и устроила ссору.

Когда слов для уговоров хватило, мужчина схватил сестру за волосы и ударил головой о дверь и кулаком по лицу, в ответ на что женщина схватила со стола кухонный нож и, действуя умышленно, нанес брату два удара ножом в грудную клетку и один - в брюшную полость , вызвав колото-резаные ранения с повреждениями легкого и печени.

Учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и активное содействие расследованию дела, суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Напомним, в Харькове мужчину порезали ножом возле магазина.

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