Осуждена женщина, которая во время поминок едва не убила родного брата
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Артёмовским районным судом объявлен обвинительный приговор по ч.1 ст. 121 (тяжкие телесные повреждения) УК Украины относительно жительницы с. Парасковеевка Бахмутского района, которая во время поминок своего отца, сестры и мужа чуть не отправила на тот свет родного брата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Публичным обвинением, которое поддерживала Артемовска местная прокуратура, в суде доказано, что 20 июня 2019 года, вернувшись с кладбища, 42-летняя женщина вместе с матерью и 45-летним братом, поминая умерших родственников, употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент брат, который после смерти отца считал себя хозяином дома, решил, что сестре время идти домой, на что последняя не согласилась и устроила ссору.
Когда слов для уговоров хватило, мужчина схватил сестру за волосы и ударил головой о дверь и кулаком по лицу, в ответ на что женщина схватила со стола кухонный нож и, действуя умышленно, нанес брату два удара ножом в грудную клетку и один - в брюшную полость , вызвав колото-резаные ранения с повреждениями легкого и печени.
Учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и активное содействие расследованию дела, суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.
Напомним, в Харькове мужчину порезали ножом возле магазина.