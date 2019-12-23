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Засуджено жінку, яка під час поминок ледь не вбила рідного брата

Засуджено жінку, яка під час поминок ледь не вбила рідного брата

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Артемівським міськрайонним судом оголошено обвинувальний вирок за ч.1 ст. 121 (тяжкі тілесні ушкодження) КК України стосовно мешканки с. Парасковіївка Бахмутського району, яка під час поминок свого батька, сестри та чоловіка ледь не відправила на той світ рідного брата. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Публічним обвинуваченням, яке підтримувала Артемівська місцева прокуратура, в суді доведено, що 20 червня 2019 року, повернувшись з кладовища, 42-річна жінка разом із матір’ю та 45–річним братом, поминаючи померлих родичів, вживали алкогольні напої. У якусь мить брат, який після смерті батька вважав себе господарем будинку, вирішив, що сестрі час йти додому, на що остання не погодилась та влаштувала сварку.

Коли слів для умовлянь забракло, чоловік схопив сестру за волосся та вдарив головою об двері та кулаком по обличчю, у відповідь на що жінка схопила зі столу кухонний ніж та, діючи умисно, нанесла братові два удари ножем у грудну клітину та один – у черевну порожнину, спричинивши колото-різані поранення з ушкодженнями легені і печінки.

Врахувавши щире каяття обвинуваченої та активне сприяння розслідуванню справи, суд призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки.

Нагадаємо, у Харкові чоловіка порізали ножем біля магазину.

Українські Національні Новини

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